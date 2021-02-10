Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro: какие датчики будут главными в основной камере

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Нас ждет уже хорошо зарекомендовавший себя Sony IMX766 и состоится мировой дебют Sony IMX707

Центральным событием следующей недели станет презентация Xiaomi. Компания представит флагманскую серию Xiaomi 12 и фирменную оболочку MIUI 13. Сейчас не проходит и дня, чтобы мы не узнали что-то новое о новинках. Сегодняшний день не исключение, и компания раскрыла больше деталей о Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Прежде всего, Xiaomi подтвердила отказ от 108 Мп датчика, фактически признав его бесполезность и то что в современных условиях 50 Мп сенсор способен лучше справляться со своими обязанностями. Сегодня компания опубликовала постер, который возвестил, что солировать в основной камере Xiaomi 12 будет датчик Sony IMX766 на 50-мегапикселей. Среди прочего производитель делает акцент на скорости работы камеры: «быстрый запуск, быстрая съемка, быстрая серийная съемка и быстрые ночные снимки».

Что касается Xiaomi 12 Pro, то ему достался 50-мегапиксельный датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма, где посредством биннинга пикселей размер одного пикселя составил 2,4 мкм и захват света увеличен на 49%, что должно позволить создавать качественные фоточки в темное время суток.

А усилиями известного информатора Эвана Бласса в сеть слили промо-ролик Xiaomi 12, который показал, какие расцветки получит флагман: серая, зеленая, синяя и розовая.

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Источники: sparrowsnews﻿, mydrivers