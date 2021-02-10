Компания Apple предупредила, что фокусы с чипами в зарядных кабелях USB-C не сработают

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С конца 2024 г. ЕС введет унифицированные зарядные кабели.

Комиссия ЕС предостерегла Apple от того, чтобы некоторые функции были доступны только для оригинальных кабелей Apple, когда технология зарядного разъема изменится.

Ограничения во взаимодействии с зарядными устройствами не допускаются, написал еврокомиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон в письме, которое есть в распоряжении информационного агентства dpa. Напомним, что директива ЕС по унифицированным зарядным устройствам должна вступить в силу 28 декабря 2024 года.

Компания Apple известна своим мощным юридическим отделом, который любит находить щели в действующих законах и использовать их в свою пользу.

Предупреждение Бретона было основано на сообщениях СМИ о том, что Apple рассматривает возможность использования чипа аутентификации для ограничения зарядки или передачи данных через аксессуары без сертификации Apple.

"Устройства, которые не отвечают требованиям общего зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС", - сказал Бретон. Комиссия напомнила Apple об этом на заседании в середине марта.

К третьему кварталу этого года власти Брюсселя намерены опубликовать руководство по обеспечению «единого толкования законодательства». Глава комитета по вопросам внутреннего рынка Европарламента, политик Зеленых Анна Каваццини обвинила компанию Apple в желании обойти правила ЕС.

В октябре страны ЕС наконец-то одобрили проект стандартизированных зарядных кабелей. Ранее они договорились о компромиссе по деталям с Европейским парламентом.

До конца 2024 г. такие устройства, как мобильные телефоны, планшеты, устройства для чтения электронных книг, цифровые камеры, наушники, портативные колонки и клавиатуры, должны иметь возможность заряжаться через USB-C.

Это очень хорошая новость для пользователей, но, возможно, компания отменит ограничения по использованию несертифицированных кабелей именно на территории ЕС. Остальные пользователи по региональным настройкам могут быть вынуждены покупать дорогие фирменные кабели для своих яблочных устройств.

Ну и не надо забывать, что жесткие ограничения вступят в силу только через год после выхода линейки iPhone 15 с соответствующим кабелем, потому как это будет работать до введения запрета мы увидим уже этой осенью.

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Источник: zeit.de