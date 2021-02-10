Концепт Meizu 19 засветился в сети

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Ждем флагман в этом году

Бизнес Meizu переживает не лучшие времена. Компания едва сводит концы с концами и свела до минимума свой модельный ряд. Есть вероятность, что помощь может прийти оттуда откуда не ждали — Meizu может приобрести Geely Holding Group. Это крупнейший китайский автомобильный холдинг, который осенью прошлого года заявил о своих амбициях выйти на рынок смартфонов.

Обе компании отказались комментировать эту информацию. Остается наблюдать, как будут развиваться события. В любом случае Meizu не намерена покидать рынок смартфонов. В одном из интервью глава компании заявил, что в 2022 году компания сосредоточится на создании флагманов, которые предложат «уникальную ценность». В планах также расширение линейки устройств системы умный дом.

Конкретики в словах топ-менеджера Meizu было мало. Ясно лишь то, что смартфоны компания продолжит выпускать и нас ждет анонс серии Meizu 19. Возможно, ее релиз не за горами и пройдет он в марте нынешнего года, спустя год после выхода Meizu 18. Какими будут новинки? Информации о характеристиках нет, но концептуальные изображения Meizu 19 уже появились в сети.

Нам показали смартфон в белом цвете, где дисплей получил тонкие симметричные отступы в стиле Meizu и круглое отверстие для фронтальной камеры. На тыльной стороне установили блок основной камеры в двух вариантах исполнения. Один типичный прямоугольной формы с четырьмя датчиками изображения, где один из них перископический. Другой вариант напоминает исполнение камеры флагманов Galaxy S21 и Galaxy S22, где площадка камеры словно «наплывает» на боковую грань.

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Источник: sparronews