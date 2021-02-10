Может ли Geely купить Meizu? Говорят, что может

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В интересное время живем. Смартфоностроители идут в автомобильный бизнес, а автопроизводители начнут выпуск смартфонов

Geely Automobile Holdings Limited — крупнейшая автомобильная компания в Китае. У нее немало средств и она может себе позволить многое. Например, приобрести шведскую компанию Volvo или британского производителя суперкаров Lotus. Так, почему бы компании не прибрать к своим рукам еще и смартфонный бизнес?

С просторов Китая пришло сообщение, что Geely всерьез подумывает о покупке Meizu. Источники, знакомые с ситуацией, говорят о том, что стороны находятся в процессе обсуждения сделки и сейчас проходит комплексная проверка. Стоимость сделки не озвучена, но в сентябре прошлого года глава Geely Group заявлял о том, что компания готова инвестировать $1,55 млрд в смартфонный бизнес.

Будет любопытно, если сделка все же состоится. Это даст толчок развитию Meizu и на рынке появится игрок, с которым придется считаться. Ведь были времена, когда Meizu занимала серьезную долю на рынке Китая и ее продукты жестко конкурировали с устройствами от Xiaomi. И нередко смотрелись выигрышнее.

Добиться этого позволили инвестиции компании Alibaba Group, которая владеет тоговыми площадками AliExpress, Tmall и Taobao. Но усиление конкуренции, промахи в управлении и продуктовом портфеле поставили компанию на грань банкротства. Она выстояла, но до былых достижений ей далеко.

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Источник: 36kr