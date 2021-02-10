Концепт смартфона Xiaomi вас точно не оставит равнодушными: дичь или зайдет?

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Энтузиаст показал концепт необычного смартфона Xiaomi в стиле а-ля Samsung Galaxy S3

Не редкость, когда фанаты фантазируют на тему продуктов любимой компании, представляя то, какой аппарат в ее исполнении они хотели бы увидеть. Графический дизайнер Ифань Ху поделился своими изображениями того, каким он видит идеальный смартфон Xiaomi. Выглядит необычно, игрушечно и «мыльно». А саму идею подобного аппарата навеял новый логотип компании.

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Сам автор визуализаций заявляет, что он старался создать смартфон, вызывающий ассоциации с морским камнем. Но субъективно он больше похоже на кусок мыла. Дизайнер явно старался избегать острых углов и предложил обтекаемый со всех сторон корпус. А еще автор считает, что сам корпус должен быть изготовлен из шероховатых материалов или получить текстурную поверхность, имитирующую человеческую кожу.

Сам «блинчик» предлагает плоский дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под селфи-модуль. На тыльной стороне такой же лишенный острых углов блок основной камеры с тремя датчиками изображения. По задумке автора концепта, идеальный смартфон Xiaomi должен обладать на левой грани переключателем для отключения и включения звука.

Конечно, такой смартфон — это лишь вымысел и полет фантазии. Но как бы вы отнеслись, если бы компания выпустила мобильник в подобном исполнении? Понравился бы вам смартфон в таком дизайне? Должна ли Xiaomi заметить такой концепт и выпустить подобный гаджет, например, с ориентиром на детей или женскую аудиторию?

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Источник: androidheadlines