Зацените дизайн Redmi Note 10 Ultra 5G

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Промо-плакат Redmi Note 10 Ultra 5G

Момент истины неумолимо приближается. До презентации семейства Redmi Note 10 остается всего ничего. 26 мая Xiaomi должна показать в Китае три новинки, где самой интересной должен стать смартфон Redmi Note 10 Ultra 5G. Ничего подобного для глобального рынка компания не предложила и при ожидаемом ценнике в $280 это будет весьма приятный аппарат.

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Чтобы можно было идентифицировать Redmi Note 10 Ultra 5G и не спутать его ни с какой другой моделью семейства Redmi Note 10, он будет отличаться внешне от прочих устройств. В пользу этого говорит официальный пресс-рендер, который сегодня слили в сеть.

Судя по изображению, Redmi Note 10 Ultra 5G получит одну из версий с текстурной тыльной крышкой напоминающее специальное издание Xiaomi Mi 11 Lei Jun Signature Edition, но без личного росчерка пера главы компании. Основная камера прямоугольная, где главный датчик заключен в серебристый орел, но в отличие от Redmi Note 10 он «удлинен» вправо, а не вниз.

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По предварительной информации, Redmi Note 10 Ultra 5G предложит аккумулятор емкостью 5000 мАч, 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,53 дюйма, чипсет Dimensity 1100, технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт и в качестве главного в основной камере будет выступать сенсор на 64 Мп OmniVision OV64B.

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Источник: xiaomiui