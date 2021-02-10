Конфигурацию OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro показали на скриншоте

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В сети появился скриншот с основными характеристиками OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro ﻿

Долгожданный анонс линейки OnePlus 9 всё ближе. Недавно, инсайдер опубликовал скриншоты с подробной спецификацией будущих OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Предлагаем использовать их как напоминание главных отличий между моделями﻿.

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Как мы видим, OnePlus 9 будет иметь AMOLED экран с диагональю 6,55-дюймов и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 888, 8Гб оперативной памяти LPDDR5﻿ и 128 Гб основной памяти UFS 3.1. Также нам известно, что аккумулятор будет емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 65 Вт. Сзади будет располагаться тройной блок камер на 48 Мп + 50 Мп + 2 Мп, разработанный совместно с Hasselblad. Пока не ясно, будет ли модель оснащена беспроводной зарядкой или эту возможность оставят только старшей модели.

OnePlus 9 Pro будет иметь очень схожие характеристики – такая же топовая комбинация процессора Snapdragon 888 ﻿и быстрой памяти 8/128 Гб. Отличия заключаются в размере дисплея и камере. В «прошке» экран будет немного больше - 6,7-дюйма, тоже AMOLED на 120 Гц, а камера получит дополнительный модуль на 8 Мп. Ранее сообщалось, что аккумулятор будет как и в младшей модели, на 4500 мАч.

Обе модели выйдут на Android 11 и с оболочкой OxygenOS 11.

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Эти основные характеристики уже неоднократно подтверждались из разных источников, а благодаря сегодняшним скриншотам - мы можем быть еще уверенней в наших ожиданиях.

Большая презентация от OnePlus ожидается в середине марта.

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