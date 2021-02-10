Иконки Facebook и Instagram для Android изменили свой вид: подстройте их под себя!

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Кастомизация по полной!

Последние Альфа и Бета-версии приложений Facebook и Instagram для Android теперь поддерживают тематические иконки Android. Это подтверждает недавние слухи о том, что Meta работала над тем, чтобы наконец добавить эту функцию к иконкам своих приложений, спустя много лет после того, как она стала доступна всей операционной системе.

Автоматическая тематизация, включая тематические иконки, была внедрена в Android в 12-й версии операционной системы. Эта функция извлекает доминирующие цвета ваших обоев и применяет их по всему интерфейсу, создавая более минималистичный и цельный вид.

Сначала на выбор было восемь цветовых палитр, но у Android 13 их количество удвоилось, а у Android 14 – еще больше расширилось путем монохромной опции. Однако, по мере того, как росла популярность иконок популярных приложений, всегда оставалось одно препятствие – цель.

Новые иконки доступны уже сейчас в версиях 307.0.0.0.42 (бета) Instagram и 439.0.0.0.30 (альфа) Facebook и являются поворотным моментом в том, как Meta справляется с реализацией новых функций Android.

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Источник: Mishaal Rahman