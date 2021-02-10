Конкурент ASUS ROG Ally и Steam Deck, приставку нового поколения MSI Claw представят уже на следующей неделе!

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Будет ли что-то лучше Steam Deck?

В последние годы крупные производители электроники взялись за сегмент портативных приставок. Если раньше на рынке царила только Nintendo со своей Nintendo Switch с супер дорогими играми, особенно после поражения Playstation Vita, то сейчас мы видим Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go, ставшие глотком свежего воздуха и позволяющие нам запускать привычные игры с ПК. .

Другие производители также не отстают и вот несколько дней назад компания MSI через X объявила, что готовится выпустить новую портативную приставку под названием MSI Claw.

Теперь некоторые ключевые характеристики приставки также стали известны из-за списков Geekbench. Согласно списку Geekbench, MSI Claw будет работать на процессоре Intel Meteor Lake, в том числе Core Ultra 7 155H SKU. Этот процессор имеет 16 ядер и 22 потока, что превосходит возможности Ryzen Z1 Extreme, установленного на ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Core Ultra 7 155H предлагает 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядра. Встроенный графический процессор, основанный на архитектуре Arc Alchemist с 8 Xe-ядрами, работает на частоте до 2,25 ГГц. Консоль будет работать под управлением 64-разрядной Windows 11 и будет иметь 32 ГБ оперативной памяти. При этом MSI может предложить разные конфигурации, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

Хотя официальная презентация предстоящей портативной приставки состоится на выставке CES 2024 на следующей неделе (9-12 января), тизер уже позволил ознакомиться с ее дизайном. Консоль имеет элементы управления в стиле Xbox, RGB подсветки и фронтальные динамики. Примечательно, что дисплей имеет большие рамки сверху и снизу, а по бокам – немного уже.

Источник: X