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Конкурент ASUS ROG Ally и Steam Deck, приставку нового поколения MSI Claw представят уже на следующей неделе!

07.01.2024 125 0

Будет ли что-то лучше Steam Deck?

В последние годы крупные производители электроники взялись за сегмент портативных приставок. Если раньше на рынке царила только Nintendo со своей Nintendo Switch с супер дорогими играми, особенно после поражения Playstation Vita, то сейчас мы видим Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go, ставшие глотком свежего воздуха и позволяющие нам запускать привычные игры с ПК. .

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Другие производители также не отстают и вот несколько дней назад компания MSI через X объявила, что готовится выпустить новую портативную приставку под названием MSI Claw.

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Теперь некоторые ключевые характеристики приставки также стали известны из-за списков Geekbench. Согласно списку Geekbench, MSI Claw будет работать на процессоре Intel Meteor Lake, в том числе Core Ultra 7 155H SKU. Этот процессор имеет 16 ядер и 22 потока, что превосходит возможности Ryzen Z1 Extreme, установленного на ROG Ally и Lenovo Legion Go.

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Core Ultra 7 155H предлагает 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядра. Встроенный графический процессор, основанный на архитектуре Arc Alchemist с 8 Xe-ядрами, работает на частоте до 2,25 ГГц. Консоль будет работать под управлением 64-разрядной Windows 11 и будет иметь 32 ГБ оперативной памяти. При этом MSI может предложить разные конфигурации, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

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Хотя официальная презентация предстоящей портативной приставки состоится на выставке CES 2024 на следующей неделе (9-12 января), тизер уже позволил ознакомиться с ее дизайном. Консоль имеет элементы управления в стиле Xbox, RGB подсветки и фронтальные динамики. Примечательно, что дисплей имеет большие рамки сверху и снизу, а по бокам – немного уже.

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.01.2024
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Конкурент ASUS ROG Ally и Steam Deck, приставку нового поколения MSI Claw представят уже на следующей неделе!