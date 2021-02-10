Космические цены на Google Pixel 8 и 8 Pro в Европе – если инсайдер прав, это никому не понравится

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Подорожание более чем на €200

На днях стали известны цвета и объем хранилища смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Но главная новость – существенное удорожание новых смартфонов. Похоже, по крайней мере, части тех, кто мечтал приобрести Pixel 8, нужно будет скорректировать собственные планы.



Если верить источнику, рост цен будет достаточно ощутимым. Pixel 8 из 128 ГБ памяти обойдется в €874, тогда как вариант на 256 ГБ стоит до €949. Для сравнения, цена Pixel 7 на момент запуска начиналась от €650. По слухам, Pixel 8 Pro выйдет по цене €1235 только лишь за вариант из 128 ГБ памяти, а за модель с 256 ГБ будут просить €1309. Модель на 512 ГБ обойдется в фантастические €1461. Pixel 7 Pro стартовал с ценой €900. Приведенные цифры кажутся слишком абсурдными, чтобы не относиться к ним скептически.

Обычные Pixel 8 выйдут на рынок в цветах Hazel, Obsidian, Rose и Mint. Смартфоны Pixel 8 Pro получат цвета Bay, Obsidian, Mint и ранее подтверждены официальным фото Porcelain.



Конечно, у Google Pixel 8 будет новый процессор и сопроцессор для обработки изображений, а также улучшенная камера и программное обеспечение к ней, но этого все еще недостаточно, чтобы оправдать приведенные космические цены.

Источник: GSMArena