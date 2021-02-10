Лучшая цена на Realme GT Neo 5: смартфон с крутым дизайном и топовым процессором всего от 15 351

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Дисплей 144 Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и интересная подсветка

Смартфон с великолепным гоночным дизайном, крутым фиолетовым цветом и геймерской подсветкой – Realme GT Neo 5.

Экран Realme GT Neo 5 OLED размером 6.74 дюймов с разрешением 1240 x 2772 пикселей выполнен по технологии OLED. Частота развертки 144 Гц. Дисплей Realme GT Neo 5 очень яркий, изображение отлично видно даже в ясный день на улице. По яркости экрана Realme GT Neo 5 является одним из лидеров. Если большую часть времени вы находитесь вне помещения, то запаса яркости Realme GT Neo 5 вам должно хватить в любой ситуации.

Realme GT Neo 5 построен на базе чипа Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1. На борту имеется 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ быстрого накопителя. По графику Realme GT Neo 5 отвечает Adreno 730. Смартфон действительно достаточно интересен по железу, его хватит для практически всех задач и даже больше.

Основная камера Realme GT Neo 5 имеет разрешение 50 мегапикселей (известный всем сенсор Sony IMX890). Также две камеры дополнительно: широкоугольная камера Realme GT Neo 5 имеет разрешение 8 мегапикселей и макро на 2 Мп.

Рядом с блоком камер находится прозрачная панель со встроенной RGB-подсветкой, которая играет роль индикатора сообщений и подчеркивает футуристический дизайн смартфона, а также за ней можно рассмотреть макет процессора и NFC-антенну.

Одной из фишек также быстрая зарядка в 150W или 240W, что действительно очень круто, ведь смартфон можно зарядить всего за 10 мин.

Этот замечательный смартфон с отличными характеристиками можно заказать по ссылке:

Realme GT Neo 5﻿ 12/256 GB - 15 351﻿ грн.

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