Крутая цена! OnePlus Ace 3 (12R) на распродаже всего от 14 251! Количество ограничено

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Крутой младший флагман

Пришло время обратить внимание на OnePlus Ace 3 – смартфон от популярного бренда, который сейчас доступен по привлекательной цене 14 251 грн.

Эта модель отличается стильным металлическим корпусом, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Особенностью экрана есть возможность использования его влажными руками.

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает быструю работу любых приложений и игр – все тянет на максимальных настройках графики. Также OnePlus Ace 3 имеет основную камеру на 50 Мп, быструю 100-ваттную зарядку и поддержку 5G.

Недавно был представлен OnePlus 12R – фактически глобальная версия Ace 3, поэтому можно будет легко поставить на него прошивку 12R и получить фактически глобальную версию смартфона.

Это прекрасная возможность приобрести флагманский смартфон известного бренда на распродаже - пока актуальный купон на скидку в $33 цена еще слаще!

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