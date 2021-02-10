Крутая скидка на OnePlus Ace Pro 5G: смартфон, который вас поразит всего от 14 455

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Как получить ТОП за минимальные деньги - OnePlus Ace Pro 5G

Один из самых интересных по отношению цена-качество смартфонов со строгим дизайном и непревзойденной мощностью – OnePlus Ace Pro 5G.

Сердце смартфона составляет топовый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, отличающийся отличной мощностью в любых задачах. На борту имеет 16 GB оперативной памяти, что, безусловно, очень круто и 256 GB памяти, которой хватит большинству людей.

Дисплей тоже радует Amoled 6.7" с частотой обновления 120Гц и разрешением 1080 x 2412 пикселей. Он яркий, цвета насыщенные, рамки вокруг дисплея минимальны, поэтому полезной области достаточно. Изображение OnePlus Ace Pro четкое, пиксели не видно через. достаточную яркость.

Смартфон оснащен модулем, состоящий из трех камер: главная на 50MP (Sony IMX766), остальные две на 8МП и 2MП.

OnePlus Ace Pro обладает встроенной батареей емкостью 4800 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью целых 150 Вт. Беспроводную зарядку, к сожалению, не завезли.

Смартфон идеален для людей, любящих строгий дизайн в сочетании с отличной мощностью за адекватные деньги. Заказать телефон можно по ссылке ниже:

OnePlus Ace Pro 5G Global 16/256 ГБ - 14 455 грн.

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