Кто бы мог подумать! Apple неплохо так заработала на урезанном комплекте поставки

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Эксперты подсчитали прибыль Apple из-за отказа от зарядки и наушников в комплекте с iPhone

Одним из спорных решений для большой армии пользователей стало то, что Apple отказалась класть с новыми iPhone зарядку и наушники. Объяснили это все тем, что компания печется об экологии и уменьшает вредную нагрузку на окружающую среду, а заодно и на самолеты, перевозящие грузы. По задумке Apple, использование меньших коробок с iPhone должно привести к сокращению ежегодных выбросов углерода на 2 млн метрических тонн, что эквивалентно исчезновению с дорог 500 тысяч авто.

Но далеко не все поверили в благие намерения концерна из Купертино. Хотя многие согласны с тем, что это «зеленая» инициатива, только не из-за заботы о природе, а из-за аналогии с цветом долларов. И она действительно смогла на этом неплохо заработать. По данным Daily Mail, изъятие из коробки с айфонами наушников и зарядного устройства позволило Apple сэкономить в общей сложности не менее $6,5 млрд. А те пользователи, которые хотели быстрее зарядить свои iPhone вынуждены были тратить $19, а где-то и больше, чтобы приобрести зарядку мощностью 20 Вт.

Столько же пришлось потратиться на покупку наушники EarPods. Математика проста — экономия минимум $38. Если учесть миллионы единиц iPhone, которые Apple продает каждый год по всему миру, выходит, что Apple неплохо так удалось сэкономить на урезанном комплекте поставке. Суммируя сумму денег, которую Apple сэкономила в результате этого шага, и добавив сумму, средств, сэкономленных на доставке, аналитики получили $6,5 миллиардов долларов. И это без учета $293,4 млн, которые по данным Daily Mail, пользователи потратили на покупку аксессуаров.

Эти $6,5 млрд идут в казну Apple, увеличивая ее прибыль и повышая цены на акции. В свою очередь это позволяет инициаторам этой идеи, включая Тима Кука, получат премии на миллионы долларов за «рационализаторское предложение».

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Источник: phonearena