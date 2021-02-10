Кто лучше? Dimensity 9000 и Dimensity 7000 против Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 870+

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Первые тесты демонстрируют превосходство не в пользу чипов от MediaTek

Завтра Qualcomm должна представить флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. Релиз вряд ли произведет настоящий фурор, но многим будет интересно посмотреть на противостояние этой платформы с Dimensity 9000. Несмотря на то, что чипы произведены различными компаниями, де-факто «камни» должны быть очень схожи в плане производительности. Уже звучали прогнозы, что в плане мощности между ними не будет разницы.

Но известный сетевой информатор Digital Chat Station своим прогнозом способен разочаровать тех, кто ставил на MediaTek и верил, что ее Dimensity 9000 и Dimensity 7000 поставят на место зарвавшуюся Qualcomm. По его информации, на данный момент в недрах Xiaomi тестируются два аппарата с чипами Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1. П всей видимости, речь идет о Redmi K50 и Redmi K50 Pro.

Но, увы, по части скорости работы между ними нет паритета. Аппарат с топовым процессором от Qualcomm превосходит собрата с новым чипсетом от MediaTek. Аналогичная ситуация, по словам информатора, наблюдается в противостоянии Dimensity 7000 и новой версии Snapdragon 870. И это при условии, что все тестируемые аппараты работают под управлением MIUI 13.

Вместе с тем Digital Chat Station уверяет, что Dimensity 7000 очень даже неплох. По его словам, чип создан с применением 5-нанометровой технологии TSMC и получил высокопроизводительные ядра Cortex-A78. Он хорошо работает с дисплеями частотой 120 Гц и разрешением QuadHD+, а также с экранами с частотой 168 Гц разрешением FullHD+. А еще он позволит устанавливать оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1.

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Источник: weibo