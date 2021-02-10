Кто сможет установить Windows 11 бесплатно

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До презентации Windows 11 остается неделя, но о ней уже достаточно много известно. Так, в сети можно найти скриншоты и видео, которые позволяют понять, что нас ждет «переделка» с рядом фишек от Windows 10X. Особо любопытные сейчас могут установить образ прошивки и отправиться в путешествие по системе. А те, кто хотел бы уже частичку Windows 11 на свой рабочий стол, могут скачать обои из новой версии операционной системы.

Тем временем ребята из XDA Developers продолжают проникать вглубь слитого билда в поисках интересной информации. И кое-что любопытное им удалось выяснить. Так, они установили, что пользователи, чьи ПК и ноутбуки работают под управлением Windows 10, Windows 8.2 и Windows 7 смогут установить обновление абсолютно бесплатно. Правда, это справедливо только для тех, кто владеет лицензионными ключами.

Если же на вашем устройстве стоит Windows 8, то придется изначально установить Windows 10, а уже потом перейти на Windows 11. При желании можно не обновляться до Windows 11. Но стоит помнить, что поддержка этой операционной системы будет прекращена с 14 октября 2025 года.

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Источник: xda developers