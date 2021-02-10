Качай обои Windows 11 и можно установить раннюю сборку

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На 24 июня Microsoft назначила премьеру новой версии операционной системы для настольных решений — Windows 11. Название новой платформы подтверждено и некоторое представление о том какой она будет мы получили благодаря утечке скриншотов. Компания же предлагает дождаться релиза, сюрпризов должно быть больше. До презентации остается несколько дней, но уже сегодня вы можете добавить немного Windows 11 на свой рабочий стол.

Благодаря стараниям @ChangeWindows можно установить стильные обои на свой рабочий стол. Вашему вниманию чуть более 30 обоев, которые доступны для загрузки В комплекте традиционные стены рабочего стола и обои для сенсорного экрана. Вы увидите изображения, содержащие абстрактные узоры, цифровое искусство и, пожалуй, наиболее эффектные с изображением синей ленты.

В сети появилась ранняя сборка Windows 11 для ПК и ноутбуков, которую уже можно установить. Она датирована 30 мая 2021 года и ее вес составил 4,54 Гб. Но перед тем как вы приступите к каким-то манипуляциям с установкой ОС, не лишним будет напомнить, что все действия вы совершаете на свой страх и риск, а также осознаете, что что-то может пойти не так. И не забывайте, что это лишь ознакомительная сборка и она может не демонстрировать все возможности новой ОС. Но, если вы среди смельчаков и все же решитесь установить Windows 11, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Скачать обои Windows 11





Скачать Windows 11 на Mega и Google Drive