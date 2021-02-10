Кто вы — геймеры или нубы? Результаты опроса

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Мы спросили и вы ответили: играете вы в мобильные игры или нет

Мобильный гейминг на подъеме. И дело тут не только в пандемии коронавируса и связанные с ней ограничения на передвижения, которые придали ускорение росту интереса к нему. Свою лепту вносит и появление все большего количества мощных смартфонов, которые позволяют играть в «тяжелые» игры. А еще — мобильная и портативная консоль всегда с собой, поиграть в любимую игру можно где угодно и когда угодно.

По итогам прошлого года эксперты отмечают небывалый рост игровой аудитории, количество загрузок мобильных игр стремительно растет. Фактически тема мобильного гейминга стала практически новым «клондайком», которая способна принести в будущем немалые доходы. Смартфоны и появление интересных игр начинают отрывать геймеров от консолей, ноутбуков и персональных компьютеров. Они перетягивают их внимание на себя.

На фоне бурного роста мобильного гейминга мы решили выяснить, как много среди нашей аудитории тех, кто предпочитает коротать свободное время за мобильными играми на смартфоне. Как оказалось, таких немало. В нашем опросе в Telegram-канале приняло участие почти 18 тысяч пользователей и среди них 58% играют в игры на мобильниках. Тогда как тех, кто это предпочитает не делать — 42%.

Нынешний год обещает быть интересным для индустрии мобильных игр. За последний год мобильные игры прочно укрепились в сознании пользователей как один из самых доступных видов развлечений. Рост рынка продолжится и этому будут способствовать крупнейшие компании и студии, которые всерьез нацелены развивать мобильный гейминг. А значит, мы увидим интересные игры и вместе с ними рост аудитории. Будет интересно провести аналогичный опрос через год, чтобы понять, как изменится соотношение геймеров и тех, кому не интересны мобильные игры.