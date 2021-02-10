Кунсткамера или музей телефонов: наглядная история

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Вспомни времена, когда у мобильных устройств был дизайн

На протяжении всей истории развития мобильных устройств происходила эволюция компонентов, дизайна и изменения в подходах в создании гаджетов. Эксперименты и попытки найти свой путь сопровождали всех производителей. Какие-то из них приводили к успеху, а какие-то заканчивались на уровне опытов, когда редкие и необычные устройства становились экспонатами в «кунсткамерах».

И если вы хотите познакомиться с такими гаджетами, которые выходили в разные периоды развития индустрии, то у вас есть такая возможность. Причем сделать это можно, не выходя из собственного дома.

В мире есть коллекционеры, которые собирают мобильные устройства. Два из них объединились для того, чтобы создать музей гаджетов — Mobile Phone Museum. Цель этого проекта — сохранить наследие и увеличить коллекцию устройств. На данный момент коллекция уже насчитывает более 2000 телефонов, которые выходили с 1984 года и до наших дней. А собирать ее коллекционеры начали более 25 лет назад.

Все экспонаты можно увидеть вживую, если посетить музей в Великобритании. Для тех же, кто этого сделать не может, создан сайт. Здесь есть поиск, позволяющий искать устройства по производителю, году выпуска или форм-фактору. Есть и тематические разделы, позволяющие увидеть, например, устройства Джеймса Бонда, модные или роскошные модели, а также аппараты достойные звания «франкенштейнов» или уродливых.

Место определенно интересное и познавательное. Коллекция постоянно пополняется и ее создатели не прочь, чтобы те, у кого завалялся какой-то чудаковатый или раритетный экземпляр помогли ему оказаться в каталоге музея.

Источник: mobilephonemuseum﻿