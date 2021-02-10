Купить Poco F3, Xiaomi Mi 11 Lite и наушники Redmi Airdots 2 по лучшей цене

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Не упусти шанс приобрести Poco F3, Xiaomi Mi 11 Lite и наушники Redmi Airdots 2 по наименьшей цене

Не устаем шерстить для вас просторы интернет-магазинов в поисках скидок и промокодов, позволяющих совершать покупки с выгодой для собственного бюджета. Радостная атмосфера новогодних распродаж давно позади и продавцы с большой неохотой готовы пересматривать прайс в сторону уменьшения. Но даже в этих условиях мы находим предложения, позволяющие немного экономить.

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Poco F3

Характеристики: Snapdragon 870, Super AMOLED 6,67" (Full HD+) 120 Гц, 4520 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

Промокод "POCO50"

Цена: версия: 8/256 Гб - $349 - https://lite.al/Fws0CQ

Цена: версия 6/128 Гб - $299- https://lite.bz/IDfsS

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Xiaomi Mi 11 Lite + наушники

Характеристики: Snapdragon 732G, 6,55" (FHD+) AMOLED DotDisplay, 4520 мАч, камера 64МП, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

Версия: 6/128 Гб, Add Mi Air 2 se

Предложение для РФ

Цена: $309,16 - https://lite.bz/FDZI2

Промокод "P3XCNVAQ" + купон магазина $40 - https://lite.al/PG5aH

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Redmi Airdots 2

Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300 мАч, IPX4

Цена: $11 - https://lite.bz/rsUrS

Промокод "AIRDOTS7"

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