Купить Poco X3 Pro, Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi Band 6 по низкой цене

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Лови предложения, позволяющие купить со скидкой Poco X3 Pro, Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi Band 6

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Xiaomi Mi Band 6

Характеристики: 1.56" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0, аккум. 125мАч, 5ATM

Цена: RU $33,99/UA $36,37 - https://lite.al/bfNPa

Промокод "BG35703d"

POCO X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, аккум. 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53, 6/128 Гб

Цена от $227,20 - https://lite.bz/NomD15

Redmi Note 8 Pro

Характеристики: Helio G90T, 6.53" FHD, аккум. 4500 мАч, основная камера 64MP, QC3.0, NFC, 6/64 Гб

▪️ Версия: 6/64

Цена: 14391 руб - https://fas.st/T1Xluz

Промокод "ONLINE10"

Предложение для Украины

Цена: 4 999 грн - https://lite.bz/3EUAwc