Купить выгодно Redmi Note 10 5G, камеру YI Dome U и наушники FLOVEME

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Приобретай Redmi Note 10 5G, камеру YI Dome U и наушники FLOVEME по невысокой цене

Сегодня многие решают вопрос приобретения электроники просто — ее покупают в интернет-магазинах. Естественно, что никто не откажется сделать это со скидкой, экономно и с выгодой для собственного бюджета. Поэтому и выискивают предложения от продавцов, позволяющие приобрести товар по меньшей цене и щадящей стоимости для кошелька.

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Redmi Note 10 5G

Характеристики: Snapdragon 678, 6,43" 90 Гц5000 мАч, быстрая зарядка 30W, камера 48 Мп

Предложение для Украины

Версия: 4/64 Гб - $159

Версия: 4/128 Гб - $179

Купон магазина $20

https://lite.al/6_z1t

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YI Dome U - камера для видеонаблюдения

Характеристики: Security 2K, угол обзора 350°, 1080 P (Full-HD), сохранение в "Облаке"

Версия: 3MP VERSION

Цена: $27 - https://lite.al/Xqn3V5

Промокод "TECHHOMEBYYI" + скидка в корзине $2

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FLOVEME TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом

Характеристики: 190628WQ, Apt-X, Bluetooth 5.0, 700мАч, микрофон, IPX4

Цена: RU $9,82/UA $10,66 - https://lite.al/iWRU80

Купон магазина $2

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