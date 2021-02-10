Купить выгодно Redmi Note 10 5G, камеру YI Dome U и наушники FLOVEME
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Redmi Note 10 5G
Характеристики: Snapdragon 678, 6,43" 90 Гц5000 мАч, быстрая зарядка 30W, камера 48 Мп
Предложение для Украины
Версия: 4/64 Гб - $159
Версия: 4/128 Гб - $179
Купон магазина $20
YI Dome U - камера для видеонаблюдения
Характеристики: Security 2K, угол обзора 350°, 1080 P (Full-HD), сохранение в "Облаке"
Версия: 3MP VERSION
Цена: $27 - https://lite.al/Xqn3V5
Промокод "TECHHOMEBYYI" + скидка в корзине $2
FLOVEME TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом
Характеристики: 190628WQ, Apt-X, Bluetooth 5.0, 700мАч, микрофон, IPX4
Цена: RU $9,82/UA $10,66 - https://lite.al/iWRU80
Купон магазина $2
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