Купить выгодно Xiaomi Mi 10T, Redmi Airdots 2 и Amazfit Verge Lite
Сегодня многие решают вопрос приобретения электроники просто — ее покупают в интернет-магазинах. Естественно, что никто не откажется сделать это со скидкой, экономно и с выгодой для собственного бюджета. Поэтому и выискивают предложения от продавцов, позволяющие приобрести товар по меньшей цене и щадящей стоимости для кошелька.
Наш Telegram-канал Andro price готов помочь в этом. На его просторах мы регулярно публикуем интересные предложения от интернет-магазинов. Мы информируем о возможности совершить покупку выгодно, а вам только остается решить, стоит ли скидка или промокод того, чтобы воспользоваться ими.
Xiaomi Mi 10T
Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64 Мп, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $439.00 - https://lite.bz/mamqa
Цена: 32 792 руб - https://lite.al/RjiFRb
Промокод "TAXI20"
Xiaomi Redmi Airdots 2
Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4
Предложение для Украины
Цена: 445 грн - https://lite.al/692SI
Amazfit Verge Lite
Характеристики: 1.3" AMOLED (42мм), Bluetooth 5.0, 390 мАч, GPS, IP68
Предложение для Украины
Цена: 999 грн - https://lite.al/IqM9l
Комментарии