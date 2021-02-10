Купить выгодно Xiaomi Mi 10T, Redmi Airdots 2 и Amazfit Verge Lite

454

Сегодня многие решают вопрос приобретения электроники просто — ее покупают в интернет-магазинах. Естественно, что никто не откажется сделать это со скидкой, экономно и с выгодой для собственного бюджета. Поэтому и выискивают предложения от продавцов, позволяющие приобрести товар по меньшей цене и щадящей стоимости для кошелька.

Наш Telegram-канал Andro price готов помочь в этом. На его просторах мы регулярно публикуем интересные предложения от интернет-магазинов. Мы информируем о возможности совершить покупку выгодно, а вам только остается решить, стоит ли скидка или промокод того, чтобы воспользоваться ими.

Xiaomi Mi 10T

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64 Мп, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $439.00 - https://lite.bz/mamqa

Цена: 32 792 руб - https://lite.al/RjiFRb

Промокод "TAXI20"

﻿

Xiaomi Redmi Airdots 2

Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Предложение для Украины

Цена: 445 грн - https://lite.al/692SI

﻿

Amazfit Verge Lite

Характеристики: 1.3" AMOLED (42мм), Bluetooth 5.0, 390 мАч, GPS, IP68

Предложение для Украины

Цена: 999 грн - https://lite.al/IqM9l

﻿