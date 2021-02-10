Купить Xiaomi Smart Band 9 в Украине! Открыт предварительный заказ на лучший фитнес-браслет 2024 года!

153

Привет, друзья! Рады сообщить, что совсем скоро в Украине можно будет купить Xiaomi Smart Band 9 – новый крутой фитнес-браслет. Это отличный гаджет для повседневного использования с качественными материалами, ярким дисплеем, расширенным функционалом и продолжительным временем автономной работы.

Сейчас на нашем сайте и в Telegram-канале Androprice Украина открыт предзаказ, позволяющий приобрести новинку по рекордно низкой цене — 1 756 грн вместо 2 199 грн! Отправка начнется уже 11.08 или чуть раньше. Торопитесь, поскольку количество ограничено . А мы пока подробнее расскажем о Xiaomi Smart Band 9.

Корпус из металла, AMOLED-экран 1.62", автономность до 21 дня - основные преимущества Xiaomi Smart Band 9

Напоминаем, что у нас есть полноценный обзор Mi Band 9 , где можно подробно ознакомиться со всеми преимуществами новинки. Здесь же кратко расскажем об основных технических характеристиках, чтобы у вас сформировалось общее впечатление о гаджете.

Дизайн, материалы, дисплей

По внешнему виду Xiaomi Smart Band 9 как две капли воды похож на прошлые поколения. Тот же вытянутый узкий экран и силиконовый браслет с надежной застежкой.

У нас можно купить устройство в двух базовых цветах: Midnight Black (черный) и Glacier Silver (серебристый).

Корпус выполнен из алюминия с матовым напылением. Выглядит премиально и интересно. Есть влагозащита 50 WR, позволяющая принимать душ, заниматься спортом, плавать и ходить под дождем с браслетом.

Размеры Xiaomi Smart Band 9 небольшие: 46.53 x 21.63 x 10.95 мм и вес 27.4 г. Часы комфортно сидят на мужской и женской руке.

AMOLED-экран диагональю 1.62 дюйма поддерживает разрешение 192 x 490 пикселей и яркость 1200 нит. Дисплей покрыт закаленным стеклом, которое препятствует царапинам.

Интерфейс и функционал

Одно из главных преимуществ, почему стоит приобрести Xiaomi Smart Band 9 в нашем магазине – глобальная версия с поддержкой украинского языка . Это не китайская модификация, где есть только английский.

Прошивка Xiaomi Smart Band 9 значительно улучшена по сравнению с предшественником. Фирменный интерфейс HyperOS для браслетов простой и понятный, с красивыми иконками и виджетами.

Добавили новые циферблаты и возможность их кастомизации. Есть режим Always on Display.

Для измерения и отслеживания доступны следующие параметры:

Пульс и насыщение крови кислородом;

количество сделанных шагов, сожженные калории и время активности;

уровень стресса и мониторинг сна;

менструация.

Количество спортивных режимов у Xiaomi Smart Band 9 – 150 штук. Имеются распространенные режимы тренировок и малоизвестные. К примеру:

Ходьба/бег в помещении и на улице;

езда на велосипеде;

плавание;

футбол, баскетбол, волейбол;

йога и танцы;

кардиотренировки и силовые упражнения.

Синхронизация с телефоном

За подключение Xiaomi Smart Band 9 к смартфону отвечает Bluetooth 5.4. Есть уведомления о звонках и SMS, сопровождающиеся вибрацией. Для ответа можно использовать готовые шаблоны.

Поддерживается таймер, будильник и секундомер. Доступно удаленное управление камерой телефона/музыкальным проигрывателем и дистанционный поиск мобильного устройства.

Автономность

Благодаря батарее емкостью 233 мАч Xiaomi Smart Band 9 способен проработать на одном заряде до 21 дня. Подразумевается умеренный режим использования без сильных нагрузок.

С включенным AOD показатель снижается до 9 дней, а круглосуточный мониторинг ЧСС уменьшает цифру до 7 дней. Это все равно отличные показатели, одни из самых лучших среди фитнес-браслетов.

Итак, Xiaomi Smart Band 9 – отличный гаджет для ежедневного использования, у которого есть все полезные и нужные функции.

Можем с уверенностью сказать, что по соотношению цены и характеристик это лучшая модель на технологическом рынке . Не упустите возможность оформить предварительный заказ. У нас есть оплата картой и наложенный платеж на почте. Удачи!