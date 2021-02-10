Лабораторные испытания сети 6G показали скорость в 100 Гбит/с и это не предел

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Невероятные скорости беспроводной связи уже тестируют в лабораторных условиях

Китай инвестирует огромные средства в исследование сетей шестого поколения (6G). Появилась информация, что китайским ученым в ходе испытаний удалось добиться скорости передачи данных 100 Гбит/с в сети 6G на частоте терагерца и ширине канала 10 ГГц.

Последние испытания были проведены 25 институтом академии китайской аэрокосмической науки и промышленности.

Прорыв был достигнут на уровне терагерца, который классифицируется как один из важнейших элементов стандарта. Ожидается, что впоследствии технология сможет заменить оптоволоконные сети. Теоретически скорость передачи в новом поколении будет достигать 1 Тбит/с.

По прогнозам экспертов при достаточном финансировании 6G появится уже в 2030 году. Одно из перспективных направлений применения – это именно космическая сфера. Конечно, разработки 6G ведутся и в других странах.

США и южная Корея тоже вкладывают сотни миллионов долларов в разработку нового стандарта. Как всегда в итоге будет существовать несколько схожих по характеристикам стандарта шестого поколения. Сейчас в нашей стране только приступают к внедрению технологии 5G и нам еще предстоит удивиться ее скоростям.

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Источник: wccftech