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Лабораторные испытания сети 6G показали скорость в 100 Гбит/с и это не предел

26.04.2023 89 0

Невероятные скорости беспроводной связи уже тестируют в лабораторных условиях

Китай инвестирует огромные средства в исследование сетей шестого поколения (6G). Появилась информация, что китайским ученым в ходе испытаний удалось добиться скорости передачи данных 100 Гбит/с в сети 6G на частоте терагерца и ширине канала 10 ГГц.

 

6G-Network

 

Последние испытания были проведены 25 институтом академии китайской аэрокосмической науки и промышленности.

 

Прорыв был достигнут на уровне терагерца, который классифицируется как один из важнейших элементов стандарта. Ожидается, что впоследствии технология сможет заменить оптоволоконные сети. Теоретически скорость передачи в новом поколении будет достигать 1 Тбит/с.

 

Лабораторные испытания сети 6G показали скорость в 100 Гбит/с и это не предел – фото 2

 

По прогнозам экспертов при достаточном финансировании 6G появится уже в 2030 году. Одно из перспективных направлений применения – это именно космическая сфера. Конечно, разработки 6G ведутся и в других странах.

 

США и южная Корея тоже вкладывают сотни миллионов долларов в разработку нового стандарта. Как всегда в итоге будет существовать несколько схожих по характеристикам стандарта шестого поколения. Сейчас в нашей стране только приступают к внедрению технологии 5G и нам еще предстоит удивиться ее скоростям.

 

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Источник: wccftech

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.04.2023

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Лабораторные испытания сети 6G показали скорость в 100 Гбит/с и это не предел