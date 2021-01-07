Lava MyZ — первый в мире смартфон, где пользователь волен выбирать ряд параметров

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Lava MyZ предлагает пользователям самим решить, каким будет смартфон

Есть в Индии компания Lava Mobiles, которая специализируется на выпуске смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Сегодня она устроила презентацию, на которой представила несколько новинок и самой любопытной стала модель Lava MyZ. Интересна она тем, что позиционируется как первый настраиваемый смартфон.

В частности, пользователь может, исходя из своих предпочтений не только выбрать объем оперативной и постоянной памяти, но разрешение селфи-модуля и основной камеры, а также цвет. Все параметры можно менять и всего может быть 66 различных конфигураций.

Так, например, пользователь может выбрать 2 Гб, 3 Гб, 4 Гб или 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 32 Гб, 64 Гб или 128 Гб. Можно в Lava MyZ установить 8 Мп или 16 Мп фронталку, двойную или тройную основную камеру, выбрав комбинацию датчиков 13 Мп + 2 Мп или 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Еще одна немаловажная фишка — пользователь может впоследствии изменить объем памяти, посетив сервисный центр компании.

Неизменными в Lava MyZ остаются процессор Helio G35, дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и стоковый Android 10. В продажу смартфон в Индии поступит 11 января и в самом простом исполнении он будет стоить $95. Конечный же прайс будет напрямую зависеть от того, какие параметры в итоге изберет пользователь.

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Источник: androidcentral