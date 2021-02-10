Лед сдвинулся. Apple использует в рекламе реальный и актуальный Android-смартфон

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Samsung Galaxy S21 засветился в рекламе Beats Studio Buds

Не так давно на конференции разработчиков (WWDC) Apple продемонстрировала работу FaceTime на Android-смартфонах. Презентация вызвала шквал критики и негодования со стороны представителей лагеря зеленого робота.

И дело не в том, что компания решила «подсадить» их на свой сервис видеозвонков. Для демонстрации его работы широкой аудитории создали анимацию, где в качестве Android-смартфона использовался несуществующий аппарат, нарочито изуродованный огромными рамками по периметру дисплея.

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И это не первый и не единственный пример, когда Apple предпочитает в невыгодном свете выставить продукты из мира Android. Но, возможно, в политике компании что-то меняется и недавно появилась реклама продукта Apple, где для его продвижения демонстрируется актуальный Android-смартфон — Samsung Galaxy S21.

На странице наушников Beats Studio Buds на Amazon показали изображение этого флагмана, чтобы подчеркнуть, что новые наушники Apple одинаково хорошо работают с гаджетами на iOS и Android.

Сами наушники Beats Studio Buds интересны еще тем, что компания здесь отошла от правила ставить свое «железо», а сделала ставку на чип от MediaTek. Концептуально процессор схож с чипом W1, который стоит внутри новых AirPods и Beats. Но с технической точки зрения он хуже, ведь он изготовлен по 22-нанометровому техпроцессору, тогда как W1 — 16-нм.

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Источник: phonearena