Легендарный OnePlus 10R(OnePlus Ace) можно приобрести в нашей крайней с огромной скидкой за 12 890

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Невероятная цена на хит продаж от OnePlus

Даже к моменту выхода смартфон OnePlus 10R (OnePlus Ace) был настоящим топом за свои деньги от компании OnePlus. Он получил плоский 6,7" AMOLED E4 экран с частотой 120 Гц. Тройную камеру с 50-Мп основным модулем IMX 766 с оптической стабилизацией. Он делает очень качественные фото даже при недостаточном освещении.

Сердцем смартфона стало лучше всего на момент выхода решения в среднем ценовом сегменте Dimensity 8100 Max. это очень мощный и энергоэффективный процессор, который до сих пор тянет все игры почти на максимальных настройках и демонстрирует идеальную работу смартфона в повседневных сценариях использования.

По памяти он комплектовался от 8 до 12 ГБ ОЗУ и накопителем от 128 до 512 ГБ. Поддержка мощной зарядки 150 Вт в паре с аккумулятором на 4500 мАч. Корпус смартфона тонкий и практичный, задняя крышка выполнена из качественного матового пластика, на котором не остаются отпечатки пальцев. Дизайн самого корпуса с плоскими гранями, который благодаря айфонам актуален на сегодняшний день.

Сегодня этот мощный смартфон можно приобрести в версии 8/256 ГБ черного цвета всего за 12 890 грн. в нашем интернет-магазине Andro-price по этой ссылке .

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