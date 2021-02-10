Leica выпустила под своим брендом первый смартфон — Leitz Phone 1

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Флагман с большой камерой от Leica и всем прочим от Sharp Aquos R6

Немецкий фотобренд Leica достаточно давно и плотно работал с Huawei и, похоже, что не без его участия флагманы компании были признаны одними из лучших в деле мобильной фотографии. Но быть на вторых ролях и ограничиваться только присутствием шильдика на смартфонах сторонних компаний, Leica не хочет. Амбиции выросли и уже вылились в выпуск первого смартфона — Leitz Phone 1.

Его анонс прошел в Японии и выбор страны релиза не случаен. Все дело в том, что, узнав характеристики Leitz Phone 1, многим они покажутся знакомыми. Немецкий бренд попросту сменил шильдик Sharp Aquos R6 на собственный. Это по сути братья близнецы, а для того, чтобы их нельзя было спутать друг с другом, у Leitz Phone 1 изменили оформление основной камеры с прямоугольной площадки на круглую. Вот такая коллаборация вышла у Leica и Sharp: мы вам шильдик и оптику, а вы нам — перевыпустите тот же смартфон, но под нашей маркой.

Продаваться аппарат будет только на рынке Японии и за «престиж» просят $1700. Тогда как за Sharp Aquos R6 оценили «всего» в $1056. Сложно будет Leica объяснить потребителю, почему он должен переплачивать за бренд $650.

Смартфон обладает OLED‑экраном диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 240 Гц, процессором Snapdragon 888, 12 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти (в Sharp Aquos R6 предложили 128 Гб). Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Нетронутым оставили и главное преимущество аппарата — дюймовый датчик изображения на 20,2 Мп в основной камере.

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Источник: engadget