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Lenovo представила новый планшет Lenovo Tab P11 Pro с отличным дисплеем и громким звуком

01.09.2020 448 0

Китайская компания Lenovo не хочет бросать рынок планшетов на Android, выпускает новые планшеты с неплохими характеристиками.

Lenovo Tab 11 Pro 

 

Несмотря на спад популярности в мире, китайская компания Lenovo остается довольно популярным брендом у себя на родине, что позволяет ей выпускать потенциально не самые хайповые продукты. Например, сегодня компания представила несколько новых планшетов на Android, где самым интересным предложением стал Tab P11 Pro, которого китайский гигант называет «флагманом».

 

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Главным преимуществом Lenovo Tab P11 Pro является его большой 11,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, HDR10 и Dolby Vision. Кстати, рамки вокруг дисплея довольно тонкие. Сам экран размещен в алюминиевом корпусе с отверстиями для динамиков с двух сторон для четырех колонок производства JBL.

 

Lenovo Tab P11 Pro со стилусом

 

Сердцем нового планшета является решение от Qualcomm Snapdragon 730G, а питать этого красавца будет аккумулятор емкостью 8600 мАч. Существует два варианта оперативной памяти – версия на 4 ГБ и на 6 ГБ. Оба варианта будут продаваться с объемом хранилища на 128 ГБ. Работать планшет будет на 10 версии Android.

 

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Основная камера вмещает в себя два сенсора: главный на 13 Мп и ультраширик на 5 Мп. Фронталка порадует разрешением 8 Мп.

 

Также Lenovo подготовила дополнительные аксессуары и программные улучшения для планшета. Первым важным дополнением станет клавиатура для удобной работы с документами. Также производитель добавил настольный интерфейс с поддержкой окон с возможностью изменения их размера. Для любителей порисовать Lenovo подготовил поддержки проприетарного стилуса Precision Pen 2.

 

Lenovo Tab P11 Pro будет оцениваться € 699, когда планшет поступит в продажу в ноябре. Пока неизвестно, за какую именно конфигурацию производитель просит такую сумму, но, скорее всего, речь идет о топовой модификации.

 

Lenovo Tab P11 Pro постер

 

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Источник: The Verge

Lenovo Lenovo Tab P11 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 01.09.2020

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Lenovo представила новый планшет Lenovo Tab P11 Pro с отличным дисплеем и громким звуком