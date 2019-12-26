Lenovo готовится к выходу игрового смартфона Legion

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2019 год порадовал некоторых фанатов смартфоностроения появлением заметного тренда на геймерские устройства. За короткий период появились Black Shark от Xiaomi, Red Magic от Nubia, Asus ROG Phone, и это только начало списка. Игровые смартфоны выделяются мощными техническими характеристиками для обеспечения более плавного игрового процесса.

Теперь к списку компаний, выпускающих игровые смартфоны, присоединилась и Lenovo. Недавно компания открыла новую страницу Weibo, на которой можно увидеть информацию о новой линейке гаджетов под брендом Lenovo Legion. Legion уже некоторое время работает над игровыми продуктами. Судя по всему, Lenovo поняла, что можно использовать дочернюю компанию для захвата нового для нее рынка.

Ранее, в апреле этого года, Чанг Ченг, вице-президент Lenovo, сообщил, что игровой смартфон от компании может быть запущен уже в следующем году. Как можно понять, официального заявления от компании по поводу запуска этого устройства на данный момент не поступало. Соответственно, о технических характеристиках и возможностях предстоящего смартфона ничего не известно.

Несмотря на то, что многие до сих пор не понимают назначения игровых смартфонов, так или иначе нужно быть благодарным за развитие этого рынка. Ведь благодаря Razer Phone и Black Shark флагманы от А-брендов добавляют некоторые полезные улучшения в виде систем охлаждения, увеличение оперативной памяти, дисплеи с высокой «герцовкой» изображения. То ли еще будет, как говорится. Может, именно этот рынок в итоге окажется большее влияние на развитие технологии на рынке смартфонов.

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Источник: cnmo.com