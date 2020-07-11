Lenovo снова работает над устройством-трансформером, теперь на Android

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Lenovo уже по привычке развивает свою линейку Yoga – устройства, гнущиеся во все стороны, чтобы упросить работу в разных задачах. На самом деле, производитель уже достаточно давно выпускал устройства данного класса, поэтому особенно интересно, что же именно приготовила компания.

Судя по всему, наш ждет планшет, работающий на Android, главной особенностью которого будет возможность выводить изображение на дополнительный экран. Если технология будет работать хорошо, то Lenovo станет первой компанией, которая попробует воплотить функцию Sidebar, реализованную в «Яблочном» iPad.

Сегодня два не связанных друг с другом информатора поделились слухами о готовящемся к выходу устройстве из Lenovo, которое будет называть Yoga X. Известный инсайдер Эван Бласс поделился изображением на своем Patreon. На нем схематично изображен сам Yoga X, показывающий очень странный дизайн для планшета. На первый взгляд, Lenovo готовит что-то больше похожее на Chromebook.

Вторым инсайдером стал Тилл Коттманн. Он предоставил немного больше информации о том, что это устройство сможет предложить для потенциального покупателя. Если верить Коттманну, нас ждет возможность использовать второй экран - Lenovo Yoga X сможет подключиться через мини-HDMI к другому устройству. При этом вторая часть планшета заблокируется для защиты ваших данных, а Yoga X будет работать как дисплей, подключенный к любому устройству от ноутбука до приставки.

К сожалению, другие технические характеристики, размер дисплея и ценник до сих пор неизвестны. Некоторые техногики уже считают, что этим данным нужно относиться очень скептически – все-таки уж слишком неортодоксальное устройство получается. Однако Lenovo уже удивляло странными аппаратами, так что есть шанс, что Yoga X все же выйдет на рынок.

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Источник: XDA