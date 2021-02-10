Lenovo будет выпускать x86 компьютеры с Android – пока только для корпоративного рынка

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Настольный ПК с Android﻿, но не для всех

Lenovo сообщила о выпуске персональных компьютеров x86 с ОС Android на борту вместо Windows или Linux. Первым будет моноблок ThinkCentre M70a, к концу года к нему присоединятся еще три ПК. Компьютеры получат корпоративную версию Android от компании Esper, которая обещает длительное обслуживание и поддержку функций, не гарантирующих Googole, в частности работу ОС на обычных ПК.



Esper, сделка с которой Lenovo заключила на прошлой неделе, обещает опыт мощной и надежной корпоративной ОС с поддержкой устройств x86 и ARM. В частности, поддерживается внешняя периферия, обновление безопасности, уведомление о сбоях операционной системы и программ. Поддержка будет долгосрочной и будет продолжаться от 3 лет.



Компьютер ThinkCentre M70a 3rd Gen – достаточно мощный моноблок с 21,5” экраном. Конфигурация подразумевает процессоры Intel Core i9 до 12 поколения, 16 ГБ памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD 512 ГБ с интерфейсом подключения PCIe.



Lenovo говорит в заинтересованности корпораций в ПК с Android. Они имеют более низкую общую стоимость использования, развитые инструменты разработчика и неплохие функции безопасности. Потенциальных заказчиков огорчает только отсутствие поддержки x86 и периферии от Google, но в этом случае берут на себя Lenovo и Esper.



Обычные домашние пользователи, к сожалению, пока не получат ПК с Android﻿.

Источники: Lenovo, Notebookcheck