LG готовит на первую половину 2021 года три новинки и одна из них инновационная

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Трио новинок от LG на 2021 год, где одна предложит растягивающийся дисплей

Последние несколько лет LG мечется и ищет пути, как улучшить свое положение на рынке смартфонов и распрощаться с имиджем аутсайдера. В нынешнем году компания привлекла внимание к себе выпуском имиджевого и стильного LG Velvet, а также «поворотного» LG Wing. Планирует компания и в следующем году продолжить экспериментировать с форм-факторами и дизайном мобильных устройств.

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Пришло сообщение, что на первую половину 2021 года LG планирует анонс трех смартфонов. Помимо обычного флагмана и бюджетной модели компания выпустит аппарат LG Rollable с растягивающимся дисплеем. По слухам, он получит 6,8-дюймовый дисплей, который можно будет растянуть до 7,4 дюйма. При этом сам смартфон будет тонким и легким, а экран будет лишен «болезни» складок и неровностей.

Флагман известен под именем LG Rainbow и при его создании вдохновлялись дизайном LG Velvet. Аппаратной основой новинки станет Snapdragon 888 и обещают поддержку стилуса. Ожидаемое время анонса — март 2021 года. Также на первую половину следующего года придется релиз LG Q83, который станет доступным устройством компании. Ему приписывают 6,5-дюймовый дисплей, порт USB Type-C и тройную тыльную камеру.

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Источник: androidauthority