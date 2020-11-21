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LG выпустят еще одно устройство с растягивающимся дисплеем – теперь это ноутбук

21.11.2020 1021 0

Похоже, LG так понравилась идея выезжающих дисплеев, что компания решила выпустить целую линейку необычных устройств.

 

LG выезжающий дисплей

 

Несмотря на то, что даже складные смартфоны не снискали бешеной популярности, такие компании, как LG и OPPO считают, что нужно пойти еще дальше и активнее развивать устройства с растягивающимся или увеличивающимся из корпуса дисплеем.

 

LG уже успели выпустить первый телевизор с «выкатывающимся» как рулон дисплеем. Также мы знаем, что какое-то время компания развивает концепт смартфона с такой же технологией. А теперь мы получаем информацию о том, что компания собирается также ворваться на рынок мобильных компьютеров со своей безумной идеей.

 

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В принципе, эта новость неудивительна – LG всегда старались делает необычные, порой, неоправданно странные устройства. Вчера в Сети появились слухи, что у компании появился патент на ноутбук с выезжающим дисплеем. Согласно изображениям, приложенным к патенту, ноутбук может превращаться из 13,3-дюймового «малыша» в 17-дюймовую машину для серьезной работы.

 

Ноутбук LG с растягивающимся дислпеем

 

Также патент показал, что компания придумала, как вместить в новый тип ноутбуков веб-камеру – по крайней мере, это подтверждает ее наличие на корпусе. А еще мы можем увидеть, что тачпэд можно прикрепить к клавиатуре. Похоже, его производитель решил не «прикреплять» к устройству по дефолту, чтобы не делать его более громоздким.

 

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Пока что, это вся информация. Учитывая трудоемкость конструкции, есть шанс, что этот ноутбук выйдет очень нескоро.

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LG гнущийся дисплей

 

Источник: Root My Galaxy


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LG LG Rollable TV
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.11.2020

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LG выпустят еще одно устройство с растягивающимся дисплеем – теперь это ноутбук