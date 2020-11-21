LG выпустят еще одно устройство с растягивающимся дисплеем – теперь это ноутбук

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Похоже, LG так понравилась идея выезжающих дисплеев, что компания решила выпустить целую линейку необычных устройств.

Несмотря на то, что даже складные смартфоны не снискали бешеной популярности, такие компании, как LG и OPPO считают, что нужно пойти еще дальше и активнее развивать устройства с растягивающимся или увеличивающимся из корпуса дисплеем.

LG уже успели выпустить первый телевизор с «выкатывающимся» как рулон дисплеем. Также мы знаем, что какое-то время компания развивает концепт смартфона с такой же технологией. А теперь мы получаем информацию о том, что компания собирается также ворваться на рынок мобильных компьютеров со своей безумной идеей.

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В принципе, эта новость неудивительна – LG всегда старались делает необычные, порой, неоправданно странные устройства. Вчера в Сети появились слухи, что у компании появился патент на ноутбук с выезжающим дисплеем. Согласно изображениям, приложенным к патенту, ноутбук может превращаться из 13,3-дюймового «малыша» в 17-дюймовую машину для серьезной работы.

Также патент показал, что компания придумала, как вместить в новый тип ноутбуков веб-камеру – по крайней мере, это подтверждает ее наличие на корпусе. А еще мы можем увидеть, что тачпэд можно прикрепить к клавиатуре. Похоже, его производитель решил не «прикреплять» к устройству по дефолту, чтобы не делать его более громоздким.

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Пока что, это вся информация. Учитывая трудоемкость конструкции, есть шанс, что этот ноутбук выйдет очень нескоро.

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Источник: Root My Galaxy



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