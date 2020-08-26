LG готовит необычный смартфон с дополнительным вращающимся дисплеем

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LG готовит к выходу смартфон под названием LG Wing, главной фишкой которого станет вращающийся экран.





LG известна своими экспериментами с форм-фактором смартфона: то компания планирует выпускать аппарат с растягивающимся дисплеем, то выпускает специальный чехол к своему флагману LG V60 ThinQ, который превращает его в странное подобие Galaxy Fold.

А сегодня в Сеть утекло видео нового устройства от корейцев. В нем можно увидеть смартфон под названием Wing, имеющий на борту дополнительный дисплей, который можно крутить по оси. Преимущества этого дизайна, исходя из данных издания Android Authority, заключаются в удобстве многозадачности.





Второй дисплей позволит пользователям принимать звонки или управлять музыкой без необходимости выхода из необходимого в данный приложения. Издание предполгает, что этот функционал будет особенно полезен при управлении автомобилем.

По слухам, в видео запечатлена предпродажная версия смартфона, что подтверждает предыдущую утечку, в которой говорилось, что смартфон начнет продаваться до конца года.

Также вместе с видео появились некоторые предположения о характеристиках LG Wing. По слухам, смартфон работает на чипсете Snapdragon 7хх с поддержкой сетей 5G и имеет 64-мегапиксельную основную камеру.





Интересно, что на видео не заметны ни вырезы, ни отверстия для фронтальной камеры. Это также дало возможность пофантазировать о наличии фронталки под дисплеем. Но, скорее всего, она будет встроена во второй экран.

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Источник: Android Community