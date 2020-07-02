Растягивающийся дисплей в смартфоне? LG считает, что все возможно

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В прошлом году во Всемирной организации интеллектуальной собственности была найдена патентная документация компании LG, где демонстрировался аппарат с гибким дисплеем. Фишка в том, что речь шла о растягивающемся экране, который позволит легко трансформировать смартфон в планшет.

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Согласно имеющейся информации, LG намерена все же претворить этот патент в жизнь. Проект получил кодовое название «Project B» и компания уже работает над прототипом устройства. Сам гибкий дисплей будет скручиваться по бокам, и в сложенном состоянии он будет находиться внутри корпуса. Использовать планируют OLED-матрицу созданную с участием известно китайского производителя дисплеев BOE. Ожидается, что в ходе работы над «Project B», выпустят от тысячи до 2-х тысяч прототипов гаджета для тестовых исследований. Коммерческий же вариант смартфона увидит свет не ранее 2021 года.

Больше новинок

Кроме того, стало известно, что на вторую половину нынешнего года LG запланировала премьеру флагмана с именем Horizontal. А в следующем году появится смартфон Rainbow. Чем новинки будут выделяться на фоне других устройств кроме названий, неизвестно.

Источник: gizmochina