LG K92 5G: средний класс с оригинальной внешностью

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Представлен LG K92 5G на базе Snapdragon 690 и со стереодинамиками

Сегодня состоялась премьера смартфона LG K92 5G. Это еще один аппарат среднего сегмента от южнокорейской компании. Казалось бы, чем еще может удивить компания, но она рискнула вывести на рынок США один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G. А еще она сделала очередной заход завоевать симпатии пользователей необычным дизайном.

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Лицевая панель LG K92 5G — типичный экстерьер наших дней. Здесь предложили дисплей с достаточно тонкими, но все же заметными рамками, а также круглый вырез по центру верхней части под фронталку. Отыграться за шаблонную внешность фасада решено оформлением задней панели. Компания пошла по пути двухцветной отделки задней крышки для того, чтобы акцентировать внимание и выделить основную камеру, а также огромную светодиодную вспышку. Она тут четверная, где один датчик крупный и вокруг него сделали серебристую окантовку.

Габариты корпуса смартфона составили 166,37х76,36х8,38 мм и весит он 202 грамма. Внутри скрывается аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4, процессор Snapdragon 690, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб.

Лицевая панель LG K92 5G отдана под IPS-экран диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и руководит работой устройства ОС Android 10 с фирменным интерфейсом от LG. Имеются стереодинамики с поддержкой LG 3D Sound Engine, селфи-камера на 16-мегапикселей и четверная камера с датчиками 64 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины.

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В США LG K92 поступит в продажу 6 ноября по цене $359 и доступен он только в сером цвете.

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Источник: phonearena