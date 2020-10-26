LG выпустили новый спорный смартфон LG Q52 на базе MediaTek

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Корейский техногигант все еще не может осознать, что смартфоны вроде нового LG Q52 не особо нужны публике.

Компания LG официально объявила о выпуске смартфона LG Q52 в Южной Корее. Как можно догадаться из названия, новое устройство стало преемником LG Q51, выпущенным в начале этого года. LG Q52 – типичный среднебюджетник с большим дисплеем, 48-мегапиксельной основной камерой и неплохой батареей.

LG Q52 оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и имеет следующие размеры: размером 160 x 76,7 x 8,4 мм. Смартфон защищен по военному стандарту MIL-STD-810G. По словам производителя, поликарбонатная задняя часть LG Q52 с матовым покрытием предотвращает появление отпечатков пальцев.

Работает устройство на базе MediaTek Helio P35. Напомним, что в предшественник Q51 был установлен чипсет Helio P22. В новом Q52 также установлено 4 Гб оперативной памяти, и в базовой комплектации производитель предлагает 64 ГБ хранилища с возможностью его расширения с помощью micro-SD карты. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч.

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В смартфоне установлен блок основной камеры на 4 объектива, главный из которых имеет разрешение 48 Мп и диафрагму f/1.8. К остальным датчикам относятся 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик измерения глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей.

В Южной Корее LG Q52 оценивается в 330 000 южнокорейских вон или примерно $299. Смартфон продается в двух расцветках: белый и красный.

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Источник: India Today



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