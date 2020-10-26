Новые TWS-наушники LG TONE Free FN7 защитят вас от бактерий

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LG выпустила обычные TWS-наушники с необычной функцией зарядного кейса.

Когда пандемия COVID-19 плотно засела в нашей действительности, индустрия мобильных аксессуаров решила побыстрее на это среагировать. Многие производители начали выпускать медицинские маски, чехлы с антибактериальной поверхностью и так далее.

К этому тренду присоединились и LG. Компания выпустила новые беспроводные наушники LG TONE Free, в зарядный корпус которых встроены маленькие УФ-лампочки, убивающие бактерии. Однако это не единственное новшество, которым продукт может похвастаться.

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LG утверждают, что кейс с ультрафиолетовыми лучами способен уничтожить до 99,9% бактерий E. coli и S. aureus, которые могли прилипнуть к амбушюрам. Правда, надо понимать, что этого все равно будет недостаточно, чтобы убить такие вирусы, как nCoV-SARS, так же известный как COVID-19.

Снаружи корпуса также появились светодиодные лампочки, которые показывают не только остаток заряда, но и статус работы УФ-лучей. Производитель обещает, что лучи смогут дезинфицировать ваши наушники меньше чем за минуту, и по завершении «дезинфекции» корпус сам скажет вам об этом.

Также в новых наушниках LG имеется функция активного шумоподавления, благодаря трем микрофонам в каждом из наушников. В прошлой версии LG TONE Free шумоподавление не использовалось.

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Помимо этих новых функций, LG TONE Free FN7 может похвастаться такими фичами, как технология Meridian Audio, неплохим временем автономной работы (7 часов на одном заряде без ANC и 5 часов с ANC) и 1 часом работы за 5 минут зарядки.

LG говорят, что наушники появятся до конца года в Северной Америке, Европе и Азии, но про ценник пока ничего не сообщают.

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Источник: LG Newsroom



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