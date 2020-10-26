Новые TWS-наушники LG TONE Free FN7 защитят вас от бактерий
LG выпустила обычные TWS-наушники с необычной функцией зарядного кейса.
Когда пандемия COVID-19 плотно засела в нашей действительности, индустрия мобильных аксессуаров решила побыстрее на это среагировать. Многие производители начали выпускать медицинские маски, чехлы с антибактериальной поверхностью и так далее.
К этому тренду присоединились и LG. Компания выпустила новые беспроводные наушники LG TONE Free, в зарядный корпус которых встроены маленькие УФ-лампочки, убивающие бактерии. Однако это не единственное новшество, которым продукт может похвастаться.
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LG утверждают, что кейс с ультрафиолетовыми лучами способен уничтожить до 99,9% бактерий E. coli и S. aureus, которые могли прилипнуть к амбушюрам. Правда, надо понимать, что этого все равно будет недостаточно, чтобы убить такие вирусы, как nCoV-SARS, так же известный как COVID-19.
Снаружи корпуса также появились светодиодные лампочки, которые показывают не только остаток заряда, но и статус работы УФ-лучей. Производитель обещает, что лучи смогут дезинфицировать ваши наушники меньше чем за минуту, и по завершении «дезинфекции» корпус сам скажет вам об этом.
Также в новых наушниках LG имеется функция активного шумоподавления, благодаря трем микрофонам в каждом из наушников. В прошлой версии LG TONE Free шумоподавление не использовалось.
Помимо этих новых функций, LG TONE Free FN7 может похвастаться такими фичами, как технология Meridian Audio, неплохим временем автономной работы (7 часов на одном заряде без ANC и 5 часов с ANC) и 1 часом работы за 5 минут зарядки.
LG говорят, что наушники появятся до конца года в Северной Америке, Европе и Азии, но про ценник пока ничего не сообщают.
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Источник: LG Newsroom
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