LG может открыть двери своих магазинов для устройств Apple

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Apple хочет договориться с LG о продаже своих устройств в ее торговых точках

Недавно LG все же решилась положить конец «мучениям» своего мобильного подразделения. С производством смартфонов завязали и сконцентрируют свои усилия на других направлениях. Но у компании остались розничные точки продаж и Apple не прочь воспользоваться ими. По имеющейся информации, торговая сеть LG насчитывает более 400 магазинов только в Южной Корее.

Пришло сообщение, что концерн из Купертино всерьез рассматривает возможность заключить с LG соглашения, по условиям которого в торговых точках, принадлежащих южнокорейскому гиганту, начнут продавать iPhone, iPad и Apple Watch.

На данный момент стороны обсуждают детали сотрудничества. Предлагаются две модели взаимоотношений. По одной, Apple сможет установить собственное торговое оборудование и будет продавать свои продукты. Фактически речь идет об аренде части торговых площадей. Другой вариант предусматривает, что сама LG начнет торговать «яблочными» устройствами, получая за это определенный процент от суммы продаж.

Насколько такой ход будет удачным для самой LG, эксперты разошлись во мнении. С одной стороны, компания сможет заработать на высвободившихся торговых площадях, с другой — это может помешать продажам устройств самой LG и нанесет вред ее имиджу.

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Источник: mydrivers