В Google Карты появились новые фичи для велосипедистов

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Google продолжает популяризировать тему использования велосипеда за счет своих карт Google.

В последнее время мы наблюдаем больше заинтересованности среди людей всех возрастов темой заботы об окружающей среде. Причем это не какие-то цифры из воздуха – даже данные Google поиска показывают рекордный рост популярности этой темы. И сама Корпорация добра начала на это реагировать.

Мы все знаем, что карты Google, в основном, нацелены на автомобилистов, и владельцев двухколесных транспортных средств обычно отправляют именно по маршрутам машин. Однако велосипедисты могут использовать нетрадиционные маршруты, что может сделать дорогу более быстрой. Google решили учесть это в последнем обновлении своих Карт.

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В обновленном приложений Google Карт для велосипедных маршрутов используется информация, полученная с помощью сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Она предоставляет самые точные маршруты для велосипедистов. Информация содержит различные виды велосипедных дорожек и улиц с благоприятными для велосипедистов условиями.

Менеджер по продукту Google Карт, Вишал Дутта, написал в своем блоге: «Во время пандемии, независимо от того, используют ли люди велосипед для физических упражнений или для езды на работу, мы облегчаем…».

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Также Google предложили местным органам власти использовать наработки компании в работе искусственного интеллекта для внедрения их в официальное ПО, благодаря чему и Карты от Google, и сводки о наполнении дорог транспортом могут стать еще точнее.

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Источник: GSMArena



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