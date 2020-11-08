Линейка OnePlus 9 может насчитывать три модели

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OnePlus может пойти на расширение серии флагманов OnePlus 9

Сегодня найдутся производители, которые поспешат «поживиться» на проблемах Huawei и переманить на свою сторону большее количество фанатов. Именно поэтому та же Samsung спешит с анонсом серии Galaxy S21. Последует ее примеру и OnePlus с новым флагманским семейством OnePlus 9. Поговаривают что его премьера состоится в марте.

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А как насчет того, что новая линейка будет включать три, а не две модели? Сетевые источники утверждают, что в случае с OnePlus 9 компания увеличит количество устройств в серии до трех, где базовая модель получила индекс LE2110. За модельными номерами LE2117, LE2119 и LE2120 могут скрываться региональные версии OnePlus 9 Pro. Упомянут также аппарат с индексом LE2127, который склонны включить в состав серии OnePlus 9. Хотя, не стоит исключать и тот вариант, что на рынок смартфон выйдет как OnePlus 9T.

OnePlus 8T

Среди характеристик новинок линейки OnePlus 9 упоминают чип Snapdragon 875, OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, защиту IP68, парочку стереодинамиков и NFC. Мощность быстрой зарядки должна составить 65 Вт. Никакой подэкранной камеры тут не будет, а предложат круглое отверстие по центру верхней части дисплея.

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Источник: gizmochina