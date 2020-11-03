OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition доступен и на глобальном рынке

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OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition можно приобрести и за пределами Китая

Вчера состоялась премьера смартфона OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, который стал лимитированной версией флагмана OnePlus 8T и создан по мотивам фантастической игры Cyberpunk. В Китае смартфон поступит в продажу 11 ноября и его выход явно подгадали под распродажу 11.11 на AliExpress.

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Сама компания официально не комментирует выход новинки на глобальный рынок, но это не мешает ритейлерам за пределами Китая принимать предзаказы на нее. Так, магазин Giztop начал прием предварительных заказов на OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition по цене $799. Для сравнения в Поднебесной за смартфон просят $597. Ритейлер обещает начать отгрузку смартфона в адрес покупателей с 15 ноября и среди характеристик устройства упомянута фирменная оболочка OxygenOS на базе Android 11.

Напомним, что при создании OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition пошли по пути только внешнего преображения и предложили интерфейс в стилистике игры Cyberpunk 2077. Кроме того, появилась новая анимация, сопровождающая разблокировку смартфона посредством сканера отпечатков пальцев. А анимация зарядки устройства имитирует процесс взлома приложения. Создан смартфон в коллаборации с компанией-разработчиком компьютерных игр CD Project RED.

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Источник: giztop