Линейка смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV Series EA 2022: разные диагонали и премиальный дизайн

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Xiaomi расширила портфолио телевизоров, выпустив сразу семь моделей

Xiaomi сегодня устроила мероприятие, где представила линейку телевизоров Mi TV Series EA 2022. В нее вошли 7 моделей, они предлагают премиальный дизайн и считаются доступными решениями.

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Все модели обладают LCD-панелями с частотой обновления 60 Гц, углами обзора 178 градусов и светодиодной подсветкой. Диагональ, разрешение и техническое оснащение самих телевизоров разнится. Младшая модель Mi TV EA32 2022 предлагает панель диагональю 32 дюйма разрешением 1366х768 пикселей. Еще две модели оснастили экранами диагональю 40 и 43 дюйма с одинаковым разрешением 1920х1080 точек. Оставшиеся четыре модификации получили панель разрешением 3840х2160 точек и размер диагонали составил 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Модели диагональю 32, 40 и 43 дюйма обладают двухъядерным 64-битный чипом Amlogic с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-450 MP2. Имеется 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной. Оставшиеся четыре модели укомплектовали четырехъядерным процессором Amlogic с графической подсистемой Mali-G31 MP2, 1,5 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти.

Телевизоры разрешением HD и FullHD оснащены парочкой динамиков мощностью по 8 Вт, а модели с панелями разрешением 4К удостоились двух динамиков по 10 Вт каждый. Все модели обладают поддержкой Bluetooth, модулем Wi-Fi, парочкой портов HDMI и USB Type-A, разъемом 2×HMDI, 2×USB, 1×AV, 1×Ethernet, 1×S/PDIF и 1×ATV/DTMB.

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Продажи телевизоров кроме старшей 75" модели стартуют 25 апреля. Порядок цен таков: 32" — $153, 40" — $215, 43" — $230, 50" — $337, 55" — $368, 65" — $450 и 75" — $766.

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Источник: gizmochina