Poco X3 загорелся во время зарядки. Во всем повинны внешние силы

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Poco X3 совершил акт самосожжения, и компания отрицает, что проблема в дефектном смартфоне

Горящие смартфоны всегда в центре внимания. Нравятся широкой аудитории истории с самовозгоранием смартфонов, естественно, когда они не происходят с ними. Неприятности случаются с устройствами всех компаний и «даже» iPhone не раз демонстрировали свой горячий нрав. Очередной эпизод с возгоранием смартфона произошел в Индии, а акт самосожжения совершил Poco X3.

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Владелец смартфона сообщил о том, что он приобрел его в декабре прошлого года. До этого времени каких-то признаков того, что у него могут возникнуть проблемы он не проявлял. И неожиданно 13 апреля во время зарядки Poco X3 загорелся, что привело к тому, что смартфон вышел из строя. Аккумулятор взорвался, нанеся увечья тыльной крышке и раскрошив стекло на передней панели.

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Историю с возгоранием Poco X3 владелец погорельца опубликовал на своей странице в Twitter, сопроводив ее фотографиями сгоревшего смартфона. Естественно, что главный вопрос, который интересует его: кто виноват в трагедии?

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Сегодня Poco прокомментировала ситуацию, заявив, что они проводят расследование причин произошедшего. Согласно первоначальному выводу, ущерб был причинен «внешней силой». Ссылаясь на фото, компания сообщила, что имело место внешнее воздействие — батарею смартфона повредили, проткнув ее. Владелец сгоревшего Poco X3 полностью отрицает факт внешнего воздействия и убежден, что возгорание произошло из-за проблем в контроле уровня температуры при зарядке.

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Источник: twitter