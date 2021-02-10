У игрофона от Redmi будет зарядка приличной мощности

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Смартфон Redmi для геймеров предложит быструю зарядку флагманского уровня

Еще в начале года глава Redmi заявил, что компания намерена выпустить свой первый игровой смартфон, который станет симбиозом мощности и невысокой цены. Чуть позже компания объявила какой же чип будет отвечать за игровой потенциал. Им станет Dimensity 1200. И вот в начале недели Redmi заявила, что все готово к анонсу смартфона для геймеров и его представят до конца апреля.

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К сожалению, внешний вид, нейминг и технические характеристики новинки неизвестны. Но теперь стало известно, что топовый чип от MediaTek станет не единственным преимуществом новинки. К числу ее достоинств можно причислить быструю зарядку мощностью 67 Вт. О том, что мобильник можно будет заряжать на высокой скорости удалось узнать благодаря его сертификации в китайском центре 3С, где он проходит с модельным номером MDY-12-EF.

Судя по этому, новинка от Redmi получит небольшое маркетинговое преимущество над Realme GT Neo, мощность зарядки которого оставляет 50 Вт. Именно с этой моделью и предстоит конкурировать игрофону от Redmi. Ждем объявления о дате анонса новинки, а также активности от инсайдеров, которые больше расскажут о смартфоне.

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Источник: sina