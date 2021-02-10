Только 11.11! Xiaomi 13T Pro – 144 Гц дисплей, камеры от Leica, влагозащита IP68 и топовый процессор всего от 18 064

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Не секрет, что Xiaomi умеет делать крутые смартфоны с уникальным дизайном и флагманскими характеристиками. Xiaomi 13T Pro – смартфон, который призван быть лучшим выбором в конце 2023 года. Xiaomi 13T Pro перенял у флагманской линейки Xiaomi 13 не только стилистику и дизайн, но еще и влагозащиту по стандарту IP68.

Важное нововведение – расширенный до 5 лет срок программной поддержки – наконец-то ставит Xiaomi в один ряд с флагманами вроде Samsung S23. Также Xiaomi 13T Pro – первая модель T-серии с камерой от Leica, которая раньше была доступна только для флагманских моделей.

Большой 6.67-дюймовый экран AMOLED смартфона окружают тонкие рамки. Сенсорный экран Xiaomi 13T Pro обновляет картинку с частотой 144 Гц. Смартфон выдает отличное качество изображения на уровне флагманов.

Чипсет Dimensity 9200+, установленный в Xiaomi 13T Pro, содержит мощное ядро ARM Cortex X3 (3.35 ГГц), три ядра A715 (3 ГГц) и четыре ядра A510 (2 ГГц). На самом деле, это один из самых мощных чипсетов MediTek. Он спокойно тянет какие-либо программы и игры, за это можете не беспокоиться.

Новый 13T Pro получил совершенно новые камеры (как спереди, так и сзади). Фронтальная камера на 20МП, делает очень хорошие фотографии. На тыльной панели установлена 50-МП основная камера с оптической стабилизацией и оптикой Leica Summicron, включающая асферическую линзу. Дополнительно в модуле установлена 50-МП камера с телеобъективом (50 мм) и поддержка 2-кратного оптического зума, а также 12-МП ультраширокоугольная камера (15 мм).

Xiaomi 13T Pro поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки HyperCharge на мощности до 120 Вт. Зарядка батареи на 5000 мАч происходит за 20 минут с режимом Hyper Charge, а в стандартном на это уходит 29 минут.

В первую очередь модель выделяется новой камерой Leica на 50-МП, производитель решил отойти от практики использования маркетинговых уловок с 200 МП и макрокамерой низкого разрешения, а также влагозащитой IP68, крутым дисплеем и превосходной производительностью. Отдельное спасибо за отличный дизайн, есть версия с задней крышкой под кожу, которая не собирает отпечатки пальцев и выглядит свежо. Приобрести телефон можно по ссылке:

Xiaomi 13T Pro 12/256 GB – от 18 064 грн (цена 11.11)