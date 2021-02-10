Летняя распродажа Ninkear N16 Pro: мощный ноутбук для работы и развлечений на Core i7-1260P

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Качественный ноутбук с мощным железом.

С нынешним курсом ноутбуки стали достаточно дорогим удовольствием, особенно если вы смотрите на модели от именитых брендов. В наше время очень неплохим вариантом станет поиск гораздо более дешевых китайских брендов, производящих продукцию на внутренний рынок хорошего качества и по значительно более низкой цене.

По факту большинство основных комплектующих, как процессор, память и дисплеи производятся несколькими известными производителями, и разницы в мощности между именитым брендом и китайским ноутбуком не будет почти никакой. С Ninkear N16 Pro у вас есть шанс получить очень мощный ноутбук в хорошей упаковке по отличной цене на Aliexpress. Рассмотрим характеристики этого устройства немного ближе.

Ninkear N16 Pro – оснащен металлическим корпусом и достаточно большим 16-дюймовым дисплеем. И экран здесь флагманского уровня с панелью IPS, разрешением 2,5K, поддержкой HDR и большой частотой обновления 165 Гц. Еще одна отличная функция – полноразмерная клавиатура с подсветкой и даже с цифровым блоком.

Что касается мощности, к нему также нет никаких претензий. Здесь установлен чип от Intel 12-го поколения Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц с 12 ядрами и 16 потоками, который в сочетании с графикой Intel Iris Xe позволяет не только работать и выполнять повседневные задачи, но и поиграть в не очень прихотливые игры.

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками он удерживает температуру в разумных пределах даже при максимальной нагрузке и остается комфортно тихим. Конфигурации памяти имеются от 16/512 ГБ до 32 ГБ/2 ТБ PCIe SSD.

Также здесь установлен современный скоростной Wi-Fi 6 с чипом Intel AX2000, быстрая разблокировка отпечатком пальца всего за 0,5 с, мощный аккумулятор на 5500 мАч(62,7 Вт/ч).

Ноутбук весит всего 1.8 кг и имеет толщину 12 мм, что при такой диагонали и объеме батареи очень немного. Также, несмотря на маленькую толщину, здесь солидный набор разъемов и выходов, что будет удобно для работы.

Из коробки на него установлена лицензионная операционная система Windows 11.

Перейдем к главному – ценам: версию Ninkear N16 Pro на 16 ГБ + 512 ГБ отдают за $688 с бесплатной доставкой и 1 годом гарантии по всему миру. Максимальная комплектация на 32 ГБ+2 ТВ обойдется вам в $799. По такой цене аналогичное устройство от именитых брендов точно не купить, поэтому не медлите и заказывайте себе мощный инструмент для работы и развлечений по этой ссылке:

Ninkear N16 Pro

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Источник:﻿aliexpress