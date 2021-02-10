Летняя распродажа Realme 10 Pro: Качественная камера и дисплей без ШИМ всего за 7370

71

Качественный бюджетный смартфон по цене менее $200

Основное внимание из прошлого поколения среднебюджетных смартфонов Realme 10 к себе привлекает модель 10 Pro+, а о младшем брате без приставки плюс незаслуженно забывают. А модель Realme 10 Pro очень неплохая.

Здесь установлен очень качественный Full HD+ IPS дисплей диагональю 6.72 дюйма, частотой развертки 120 герц и высокой яркостью 680 нит. Цвета очень насыщенные, а рамки по бокам и сверху очень тоненькие и то, что это не AMOLED выдает только более широкий подбородок. Но при этом он гораздо безопаснее для глаз и хорошо подойдет людям чувствительным к ШИМ, а также детям.

Также у смартфона одна из лучших камер для своего ценового сегмента. Здесь установлен модуль на 108 Мп с апертурой f/1.8 и размером матрицы 1/1.67". На практике это дает очень крутые фотографии днем и неплохими ночью, а также фирменный цифровой зум реально заменяет телефото модуль и делает качественные снимки с приближением.

Сердцем смартфона стал энергоэффективный процессор Snapdragon 695. Мощным игровым решением его назвать нельзя, но интерфейс и приложения работают быстро и стабильно. Аккумулятор здесь на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта.

Оболочка Realme UI 4.0 на основе Android 13 очень функциональна и работает стабильно. Кроме этого, смартфон имеет довольно щедрые версии памяти как у флагманов. Сейчас на Aliexpress продают версию на 8/256 ГБ, которой хватит на годы вперед, всего за 7 370 гривен ($197) по ссылке ниже по тексту:

Realme 10 Pro 8/256 ГБ - 7 370﻿ грн($197)

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

Читайте также: Новые актуальные эксклюзивные промокоды для AliExpress от Andro-news

﻿